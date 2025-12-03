Milan, si ferma Fofana: problema all’adduttore per il francese
Infortunio all’adduttore per Youssouf Fofana: salterà le sfide contro Lazio e Torino. Obiettivo il recupero contro il Sassuolo
Si ferma Fofana in casa Milan. Infortunio all’adduttore per il centrocampista francese, che salterà sicuramente le sfide contro la Lazio in Coppa Italia e il Torino nel Monday Night Match del prossimo turno.
L’obiettivo è quello di riavere il classe ’99 in vista dell’impegno contro il Sassuolo, in programma per domenica 14 dicembre. Al posto di Fofana all’Olimpico ci sarà Jashari, alla prima volta 98 giorni dopo l’infortunio al perone.