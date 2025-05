Milan, infortunio per Fofana: cambio obbligato col Genoa

Youssouf Fofana, Milan (Imago)

Nel primo tempo di Genoa-Milan, Youssouf Fofana è uscito dal campo a causa di un problema alla caviglia sinistra

Brutte notizie per i rossoneri: il centrocampista francese ha dovuto abbandonare il campo nel primo tempo del posticipo.

Il problema ha coinvolto la caviglia sinistra che per diversi minuti gli ha provocato del fastidio.

Dalla panchina, infatti, Alessandro Florenzi lo sollecitava a fermarsi e lasciare il campo, ma l’ex Monaco ha preferito fare un tentativo.

Tuttavia, al 28° minuto Fofana non ha più resistito e ha chiesto il cambio. Al suo posto è subentrato Rafael Leao.

Genoa-Milan, infortunio per Fofana: le sue condizioni

Le condizioni del centrocampista francese saranno presto valutate. Non dovrebbe esservi particolare apprensione per l’appuntamento del 14 maggio, data della finale di Coppa Italia contro il Bologna. Nonché il più atteso di questo finale di stagione dai tifosi rossoneri.

Secondo quanto raccolto a bordocampo da DAZN durante Genoa-Milan, l’infortunio non dovrebbe essere grave, tanto che Fofana sarebbe uscito serenamente per poi applicare del ghiaccio in panchina.

Sérgio Conceição, allenatore del Milan (Imago)

I numeri stagionali del centrocampista francese

Il classe 1999 è una pedina fondamentale per Sérgio Conceição, così come lo era stato anche per Paulo Fonseca. Lo dimostrano le statistiche della stagione 2024/2025 nella quale ha raccolto 48 presenze totali.

32 in campionato, 10 in Champions League, 4 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa italiana. 1 gol segnato e 9 assist realizzati tra tutte le competizioni.