Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Fofana continua a non aprire al Galatasaray

Gianluca Di Marzio 14 Gennaio 2026
Fofana del Milan non apre al Galatasaray
Youssouf Fofana (IMAGO)

Il Galatasaray continua a parlare con il Milan di Youssouf Fofana: il centrocampista francese al momento non apre

Il Galatasary, la cui dirigenza è a Milano, continua a spingere per Youssouf Fofana.

Il club di Istanbul sta insistendo molto con il Milan e soprattutto con il giocatore, che però non apre al trasferimento in Turchia.

In Serie A Fofana è sceso in campo 17 volte, quasi sempre da titolare. Oltre al gol segnato contro l’Udinese, il classe ’99 ex Monaco ha anche fortnito l’assist a Nkunku per il gol del pareggio nell’ultima partita contro la Fiorentina.

 