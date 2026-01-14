Milan, Fofana continua a non aprire al Galatasaray
Il Galatasaray continua a parlare con il Milan di Youssouf Fofana: il centrocampista francese al momento non apre
Il Galatasary, la cui dirigenza è a Milano, continua a spingere per Youssouf Fofana.
Il club di Istanbul sta insistendo molto con il Milan e soprattutto con il giocatore, che però non apre al trasferimento in Turchia.
In Serie A Fofana è sceso in campo 17 volte, quasi sempre da titolare. Oltre al gol segnato contro l’Udinese, il classe ’99 ex Monaco ha anche fortnito l’assist a Nkunku per il gol del pareggio nell’ultima partita contro la Fiorentina.