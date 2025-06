Torino, sondaggio per il portiere dell’Angers Yahia Fofana

Il Torino ha effettuato un sondaggio per Yahia Fofana, portiere franco-ivoriano dell’Angers: la situazione

Prende forma il Torino di Marco Baroni in vista della prossima stagione.

Come riportato da alcuni media francesi e come confermato anche dalla nostra redazione, la società granata ha mostrato interesse e ha effettuato un sondaggio per Yahia Fofana. Portiere classe 2000 di proprietà dell’Angers.

Yahia Fofana ha iniziato la sua carriera nelle giovani del Le Havre, passando nel 2015 nella seconda squadra del club francese. Dopo essere arrivato in prima squadra nel 2018, nel 2022 è passato a difendere i pali dell’Angers.

