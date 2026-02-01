Alisson Santos verso il Napoli: il nuovo “supersub” azzurro

Dallo Sporting al Napoli: Alisson Santos, il talento capace di incidere entrando dalla panchina

Alisson Santos è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore brasiliano classe 2002, attualmente allo Sporting, arriverà in Italia nelle prossime ore e nella mattinata di martedì 2 febbraio sosterrà le visite mediche prima della firna.

Santos si è messo in luce soprattutto per una qualità ben precisa: l’impatto immediato a gara in corso. Un vero e proprio supersub, capace di entrare dalla panchina e cambiare il volto delle partite nei momenti decisivi. Una caratteristica emersa soprattutto nella stagione in corso, sia in campionato che in Champions League.

Il 18 settembre ha trovato la rete nel 4-1 contro il Kairat Almaty, mentre il 22 ottobre è risultato decisivo nel successo per 2-1 sull’Olympique Marsiglia. Ancora più pesante il gol segnato il 28 gennaio nella vittoria esterna per 3-2 contro l’Athletic Club, una rete che ha permesso allo Sporting di rientrare tra le prime otto. L’ultimo lampo è arrivato l’1 febbraio, con l’assist decisivo a Luis Suárez nel 2-1 sul Nacional in campionato.

Ora per Alisson Santos si apre una nuova sfida: portare la sua capacità di incidere dalla panchina anche al Napoli. Una carta in più per Antonio Conte, soprattutto nelle partite bloccate dove servono intensità, personalità e colpi decisivi.