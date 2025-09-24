Sudamerica, scontri tra polizia e tifosi durante Fluminense-Lanus

Fluminense-Lanus (Imago)

Poco prima del secondo tempo della sfida tra Fluminense e Lanus, sono andati in scena degli scontri allo stadio Maracana

Un’altra notte di scontri in Sudamerica, come ormai se ne vedono spesso a margine di una partita. A fare da sfondo questa volta è stato lo storico stadio Maracana, palcoscenico di quella che doveva essere una bella sfida tra Fluminense e Lanus.

E la partita, valida per il ritorno dei quarti di finale della Copa Sudamericana, si è poi rivelata effettivamente tale, ma è quanto accaduto tra il primo e il secondo tempo ad aver fatto notizia.

Vista l’importanza della sfida e il blasone delle due squadre, una rappresentante del Brasile e l’altra dell’Argentina, il governo brasiliano ha deciso di schierare parecchi poliziotti all’interno dello stadio, in modo da garantire tutta la sicurezza necessaria per un evento del genere.

Come si nota da diverse immagini circolate soprattutto in Sudamerica, però, durante l’intervallo la stessa polizia ha attuato una sorta di repressione nei confronti dei tifosi del Lanus, colpendoli e picchiandoli sugli spalti.

Disordini durante Fluminense-Lanus

Gravi incidenti che hanno portato il direttore di gara a ritardare di più di 20 minuti l’inizio del secondo tempo della partita, e che ha fatto finire la polizia brasiliana al centro di una bufera mediatica.

Calmatasi la situazione, la sfida è poi ripresa e terminata con il risultato di 1-1. Un pareggio che ha premiato il Lanus, che dopo il successo della gara d’andata ha così ottenuto la qualificazione per le semifinali di Copa Sudamericana.