Le formazioni ufficiali e le scelte di Gaucho e Maresca per Fluminense-Chelsea, match valido per la semifinale del Mondiale per Club

Il Mondiale per Club è sempre più vicino al termine. Sono rimaste le ultime quattro squadre a sfidarsi per vincere il trofeo alla sua prima edizione con questo format.

Nella giornata di oggi, 8 luglio, si affronteranno Fluminense e Chelsea. I brasiliani hanno superato l’Inter agli ottavi e l’Al-Hilal ai quarti, dopo che il club saudita aveva eliminato il Manchester City per 4-3.

Dall’altra parte i Blues di Enzo Maresca hanno chiuso al secondo posto nel girone D, dietro al Flamengo. Agli ottavi è arrivato il successo per 4-1 con il Benfica, mentre ai quarti gli inglesi hanno eliminato il Palmeiras vincendo 2-1.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fluminense-Chelsea.

Le formazioni ufficiali di Fluminense-Chelsea

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva (c), Thiago Santos; Guga, Herclues, Bernal, Nonato, Rene; Arias, Cano. Allenatore:

Renato Portaluppi

A disposizione: Vitor Eudes, Samuel Xavier, Manoel, Fuentes, Lezcano, Isaque, Lima, Ganso, Everaldo, Canobbio, Keno, Soteldo, Lavega, Serna, Paulo Baya

CHELSEA(4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez (c); Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro.

Allenatore: Enzo Maresca

A disposizione: Jorgensen, Penders, Slonina, Acheampong, James, Sarr, Anselmino, Andrey Santos, Dewsbury-Hall, George, Madueke, Jackson, Guiu

Dove vedere Fluminense-Chelsea in tv e in streaming

La gara tra Fluminense e Chelsea è in programma per martedì 8 luglio alle ore 21:00 italiane, al MetLife Stadium di New York. Il match sarà visibile in diretta tv sull’app DAZN, ma anche in chiaro su Canale 5.

In alternativa, si potrà vedere la partita in streaming sul sito di DAZN oppure sui siti di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.