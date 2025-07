Fluminense-Al Hilal, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Fluminense-Al Hilal

Fluminense e Al Hilal sono pronte a scendere in campo nel match valido per il primo quarto di finale del Mondiale per Club.

Il fischio d’inizio fissato per le 21:00 (ore italiane) decreterà la prima semifinalista della competizione.

La vincente della sfida affronterà poi una tra Palmeiras e Chelsea impegnate nella notte alle ore 3.00.

Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Fluminense-Al Hilal

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato, Fuentes; Arias, Cano.

AL HILAL (3-5-2): Bonou; Koulibaly, Neves, Lodi; Cancelo, Milinkovic-Savic, Kanno, Nasser, Moteb; Malcom, Marcos Leonardo.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Oggi la partita dei quarti del Mondiale tra Fluminense e Al Hilal sarà disponibile in diretta tv in chiaro non solo per gli abbonati Dazn, ma anche per chi si è iscritto gratuitamente al servizio via app.

Inoltre sarà possibile vedere il match su Canale 5, al quinto canale del digitale terrestre.