Il fuoriclasse del Bayer Leverkusen si è infortunato nell’ultima partita di campionato: il comunicato

Pessime notizie per il Bayer Leverkusen, che perde quello che è forse il suo giocatore migliore in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco.

Parliamo di Florian Wirtz, uscito per infortunio al 59′ dell’ultima partita di Bundesliga, persa per 2-0 contro il Werder Brema.

Gli esami a cui si è sottoposto il classe 2003 tedesco hanno evidenziato una lesione ai legamenti della caviglia che lo terranno fermo diverse settimane, con la speranza di rientrare almeno per il finale di stagione.

Ancora più in salita la mission impossible del ritorno contro il bavaresi, in cui servirà una rimonta dopo la sconfitta per 3-0 dell’andata.

Il comunicato del Bayer Leverkusen

Di seguito il comunicato del club tedesco sulle condizioni del giocatore: “Il Bayer 04 sarà privo di Florian Wirtz per il momento. L’internazionale tedesco ha subito una lesione al legamento interno della caviglia destra nella partita casalinga contro il Werder Bremen (0:2) di sabato. Questo il risultato della risonanza magnetica effettuata dopo la partita. Il 21enne resterà fuori per diverse settimane. Wirtz è entrato come sostituto all’inizio del secondo tempo e ha dovuto lasciare il campo prematuramente al 59° minuto dopo un fallo.

‘L’assenza di Florian, naturalmente, ci condiziona in questa fase della stagione, ma la compenseremo con una squadra forte’, ha dichiarato Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer 04. ‘Conosciamo Florian e sappiamo che tornerà il prima possibile. Tutti lo sosterranno. Pensiamo che sarà di nuovo in forma per il finale di stagione‘.”

La stagione di Wirtz

Protagonista assoulto della vittoria del campionato del Bayer Leverkusen, e non a caso dodicesimo nell’ultima classifica del Pallone d’Oro, in questa stagione Florian Wirtz si è confermato come uno dei talenti più luminosi del calcio tedesco. In questa stagione, in 39 presenze tra tutte le competizioni ha collezionato 15 gol e 13 assist. Doppia cifra in entrambe le statistiche che però non sta facendo le stesse fortune dell’anno scorso per la squadra di Xabi Alonso.

Il Bayer è stato travolto all’andata del derby col Bayern agli ottavi di Champions e necessita di un’impresa per passare. In campionato, invece, sono 8 i punti dal primo posto dei bavaresi. Wirtz e compagni non sono riusciti ad approfittare nemmeno della sconfitta del Bayern nell’ultima giornata, perdendo anch’essi in casa contro il Werder Brema. Periodo già difficile di per sè, a cui va aggiunta la pessima notizia dell’infortunio del numero 10.