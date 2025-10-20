I due ex giocatori hanno deciso di sposare il progetto dello steamer Moonryde

Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli di nuovo in campo. Questa volta non in un club professionistico ma nella Kings League, con la maglia dei Bigbro dello streamer Moonryde.

I due giocatori hanno fatto il proprio esordio in campo nel corso della prima giornata del girone A della Kings Cup contro i Caesar di ErFarina ed Enerix. Curiosità: l’ex Milan e Roma indossa la fascia di capitano della squadra.

Tra Florenzi e Moscardelli, il secondo è quello che si è preso maggiormente la scena: l’attaccante, con la maglia numero nove, ha infatti sbagliato uno Shoot Out e segnato un gol.

La sfida, terminata 6-6 dopo 36′, ha visto trionfare i Caesar che hanno vinto 9-7 agli Shoot Out. Una sfida che, difatti, ha consegnato un punto ai Bigbro e due ai vincitori della partita.