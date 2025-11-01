Florenzi: “La dedica di Camarda mi ha fatto piacere. Scudetto? Lotta aperta”

Le parole di Florenzi alla vigilia della sfida tra Milan e Roma, due squadre che hanno segnato la sua carriera calcistica.

Alessandro Florenzi si prepara a vivere un Milan-Roma pieno di emozioni. Il classe ’91, che da pochi mesi si è ritirato dal calcio giocato, ha commentato la sfida ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il grande ex di entrambe le squadre non si è soffermato solo sul match ma ha approfondito anche altri temi come la dedica del gol di camarda e la lotta Scudetto.

“Favorite Inter e Napoli alla pari. Ma attenzione che è una lotta aperta, la classifica andrà guardata in primavera. Se la Roma resta lassù può dire la sua, il Milan ha una sola competizione e ci resterà sicuro, e non scordiamoci della Juve che secondo me beneficerà tanto dal cambio di allenatore“, ha esordito.

Ha proseguito: “Chi si gioca di più? Il Milan, perché ha come obiettivo dichiarato di tornare in Champions ma può sicuramente ambire a qualcosa in più. La Roma ci arriva già da capolista, gioca bene e i numeri sono dalla sua…“.

E sui giallorossi: “Ho sempre pensato che la Roma avesse una rosa molto forte, ma da un certo punto di vista vederla lassù è una sorpresa. Assimilare il gioco e il livello di preparazione fisica che impone Gasperini in così poco tempo non è facile“.

Le parole di Florenzi sulla dedica di Camarda

Il primo gol di Camarda e la dedica proprio a lui che ha commentato: “Un uomo di parola. L’anno scorso lo stuzzicavo parecchio perché in lui ho vedevo qualcosa, è un ragazzo con una fame incredibile. Gli dicevo sempre: ‘Per quello che ti sto dando il primo gol in A me lo devi dedicare‘“.

Conclude poi: “Era uno scherzo, ovviamente, a me basta un grazie per i consigli come quelli che ricevo da tanti ragazzi. Ma quella dedica mi ha fatto un sacco di piacere. Gli ho scritto l’altro giorno, dopo il rigore sbagliato con il Napoli: ‘Sappi che io sarò quello che si farà sentire quando le cose vanno male. Quando fai il primo gol in Serie A so’ buoni tutti‘”.