Caso Negreira, Florentino Perez: “Non è normale che il Barcellona paghi il vice presidente degli arbitri per 17 anni”

Redazione 23 Novembre 2025
Florentino Perez, presidente Real Madrid (Imago)
Dichiarazioni durissime di Florentino Perez durante l’assemblea generale del Real Madrid. Nel mirino, in particolare, il Barcellona e la Liga

Florentino Perez si conferma mai banale. Nel corso dell’assemblea generale ordinaria del Real Madrid, il presidente dei blancos ha attaccato duramente il Barcellona e la Liga col suo presidente Javier Tebas.

L’attacco ai blaugrana riguarda il caso Negreira, l’indagine in corso sui presunti pagamenti del Barcellona a José María Enríquez Negreira, ex vice presidente del Comitato Tecnico Arbitrale spagnolo tra 2001 e 2018: “Non è normale che il Barcellona paghi al vicepresidente degli arbitri più di 8 milioni di euro in 17 anni, qualunque sia il motivo. Coincide, guarda caso, con il miglior periodo sportivo del Barcellona”.

Ha poi attaccato anche la Liga per aver provato a far giocare Villarreal-Barcellona a Miami: “Non è normale che il presidente della Liga promuova una partita fuori dalla Spagna. Persino Frenkie de Jong non lo ritiene normale. E non è normale che la Liga sostenga Barcellona e Villarreal, ricevendo incentivi economici extra per giocare a Miami“.

E sul presidente della Liga ha poi aggiunto senza giri di parole: “Tebas si è moltiplicato lo stipendio prendendosi gioco dei club che per non fallire devono vendere i loro giocatori“. Attacchi da cui non si sono salvate nemmeno FIFA e UEFA: “I giocatori internazionali hanno giocato più di 80 partite, è un’autentica barbarità“.

Real Madrid, Luka Modrić (Imago)
Il messaggio a Modric: “Caro Luka, grazie per quello che hai dato al Real Madrid”

Il numero uno del Real Madrid però non ha parlato solo di questo e, a inizio assemblea, ha speso belle parole per Luka Modric, da quest’anno al Milan dopo aver vinto tutto coi blancos: “Modric fa già parte del cuore del madridismo, per essere un esempio dei valori del club“.

Modric è rispettato dagli avversari e dai compagni. – ha continuato Perez – È il giocatore più titolato del nostro club. Caro Luka, grazie per il tuo calcio e per quello che hai dato per il Real Madrid“.