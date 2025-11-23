Dichiarazioni durissime di Florentino Perez durante l’assemblea generale del Real Madrid. Nel mirino, in particolare, il Barcellona e la Liga

Florentino Perez si conferma mai banale. Nel corso dell’assemblea generale ordinaria del Real Madrid, il presidente dei blancos ha attaccato duramente il Barcellona e la Liga col suo presidente Javier Tebas.

L’attacco ai blaugrana riguarda il caso Negreira, l’indagine in corso sui presunti pagamenti del Barcellona a José María Enríquez Negreira, ex vice presidente del Comitato Tecnico Arbitrale spagnolo tra 2001 e 2018: “Non è normale che il Barcellona paghi al vicepresidente degli arbitri più di 8 milioni di euro in 17 anni, qualunque sia il motivo. Coincide, guarda caso, con il miglior periodo sportivo del Barcellona”.

Ha poi attaccato anche la Liga per aver provato a far giocare Villarreal-Barcellona a Miami: “Non è normale che il presidente della Liga promuova una partita fuori dalla Spagna. Persino Frenkie de Jong non lo ritiene normale. E non è normale che la Liga sostenga Barcellona e Villarreal, ricevendo incentivi economici extra per giocare a Miami“.

E sul presidente della Liga ha poi aggiunto senza giri di parole: “Tebas si è moltiplicato lo stipendio prendendosi gioco dei club che per non fallire devono vendere i loro giocatori“. Attacchi da cui non si sono salvate nemmeno FIFA e UEFA: “I giocatori internazionali hanno giocato più di 80 partite, è un’autentica barbarità“.

Il messaggio a Modric: “Caro Luka, grazie per quello che hai dato al Real Madrid”

Il numero uno del Real Madrid però non ha parlato solo di questo e, a inizio assemblea, ha speso belle parole per Luka Modric, da quest’anno al Milan dopo aver vinto tutto coi blancos: “Modric fa già parte del cuore del madridismo, per essere un esempio dei valori del club“.

“Modric è rispettato dagli avversari e dai compagni. – ha continuato Perez – È il giocatore più titolato del nostro club. Caro Luka, grazie per il tuo calcio e per quello che hai dato per il Real Madrid“.