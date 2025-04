Le parole dell’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter

Il Barcellona è pronto a ospitare l’Inter: domani, mercoledì 30 a partire dalle 21, la squadra di Hans-Dieter Flick sfiderà i nerazzurri nella semifinale d’andata di Champions League.

Lamine Yamal e compagni sono reduci dal successo in Coppa del Re: lo scorso 26 aprile, infatti, il Barcellona ha sueprato sul punteggio di 3-2 il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Ma ora c’è la Champions League. E alla vigilia dell’incontro, Flick ha presentato la partita.

“Credo che quando si vince una finale contro il Real Madrid, devi tenere presenta la storia della partita. Le emozioni alla fine sono state tante. Abbiamo l’opportunità di arrivare in finale di Champions League, la più importante del calendario. La squadra è concentrata, l’allenamento di oggi ci ha permesso di vedere che siamo tutti pronti per giocarcela”.

Barcellona, le parole di Flick

L’allenatore ha aggiunto: “Sappiamo cosa migliorare dopo la partita contro il Real Madrid. Dobbiamo giocare al nostro massimo. Non so ancora la formazione titolare, domani vedremo. In base al loro recupero valuterò. Anche l’Inter ha giocato, e lo ha fatto domenica, ha avuto meno tempo di noi per recuperare. Domani in porta ci sarà Szczesny“.

Sull’Inter: “Siamo totalmente focalizzati sulla gara d’andata, il primo passo verso il nostro obiettivo. L’Inter è un avversario durissimo, tra le squadre più solide d’Europa in fase difensiva. Hanno perso tre partite, ma la Champions League è un’altra storia. Ha un centrocampo di altissimo livello e terzini molto forti. Servirà essere pronti sotto ogni aspetto. Loro schiereranno cinque giocatori a centrocampo, quindi dovremo essere molto attenti a proteggere gli spazi. È fondamentale per noi mantenere il possesso della palla e minimizzare gli errori. Inoltre, dovremo concentrarci molto sulla difesa, per non lasciare occasioni agli avversari”.

Sulla vittoria in Copa del Rey: “Quello che posso dire è che la squadra è totalmente concentrata e determinata a raggiungere la finale. La vittoria contro il Real Madrid ci ha dato fiducia e una spinta emotiva importante, che può aiutarci a mantenere alta l’intensità. Credo davvero che possiamo arrivarci, ma sappiamo che anche loro daranno tutto quello che hanno. Rinnovo? Penso che sarò ancora l’allenatore della squadra il prossimo anno, sì. Ho un contratto fino alla fine della prossima stagione e sono molto felice qui. Amo questa squadra”.

Flick ha concluso: “Tattica? Il tempo a disposizione è sempre meno, per questo dobbiamo focalizzarci sulla disponibilità dei giocatori e sulla condizione fisica. Allo stesso tempo, stiamo lavorando con attenzione anche sull’aspetto tattico. Due giorni dopo il recupero, abbiamo avuto una buona giornata per affinare proprio questo aspetto. Chi tra Olmo e Fermin Lopez? Fermín è sempre una valida opzione. Sabato abbiamo scelto Olmo, ma Fermín ha tutte le qualità per partire titolare. Sta vivendo un ottimo momento, lavora con grande impegno e ci dà sempre il massimo”.