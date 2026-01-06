Le parole dell’allenatore del club blaugrana sul calciatore portoghese: “Se lo dovessimo acquistare, ne sarei felicissimo”

Mentre Cancelo si prepara a tornare in Spagna, Flick commenta così il suo ritorno al Barcellona.

“Ho parlato col mio staff. Con il rientro di Araujo, ci saranno opzioni sufficienti in mezzo. Ma devo dirvi che l’arrivo di Cancelo non è ancora chiuso”.

Intervenuto in conferenza stampa in vista della semifinale di Supercoppa, l’allenatore ha poi proseguito: “Dovesse andare a buon fine, sarei felice perché ci darebbe buone opzioni offensive, è un giocatore di qualità”.

Perché la società ha puntato nuovamente su di lui? “Dobbiamo essere intelligenti con i giocatori in entrata, non siamo come altri club che possiamo spendere centinaia di milioni. Abbiamo la possibilità di ingaggiare un ottimo giocatore offensivo che già conosce l’ambiente. Se lo dovessimo acquistare, ne sarei felicissimo”.