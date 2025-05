Hansi Flick, allenatore Barcellona (Imago)

Le dichiarazioni rilasciate da Hansi Flick in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Real Madrid, 35ª giornata di campionato

È la vigilia del Clásico di Spagna che potrebbe indirizzare la vittoria de LaLiga 2025. La sfida è in programma all’Estadio Olímpico alle ore 16:15 di domenica 11 maggio.

All’andata i blaugrana si imposero con un netto 0-4. Un successo che Yamal e compagni hanno poi ripetuto altre due volte in stagione, sia in Supercoppa di Spagna (2-5), sia in Copa del Rey (3-2).

La situazione in classifica recita Barcellona 79 e Real Madrid 75 a quattro turni dalla fine del campionato.

Reduce dall’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter, Flick ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Real Madrid.

Barcellona-Real Madrid, la conferenza di Flick

L’allenatore blaugrana ha così parlato: “Non è facile dopo la sconfitta di Milano, però abbiamo parlato di cosa vogliamo fare in queste due settimane. Restano quattro partite. Tutti sanno che nel Clasico bisogna dare il 100%. LaLiga è il titolo più onesto perché devi giocare 38 partite, se arrivi alla conclusione e sei primo, è il più sincero”.

Poi ha aggiornato sulle condizioni dei suoi calciatori dicendo: “Non credo che Lewandowski e Balde, che sta bene, partano titolari. Forse avranno minutaggio nel secondo tempo. Eric Garcia e Gerard Martin non mi hanno sorpreso, giocare in quel modo una semifinale di Champions League è magnifico. Di Eric mi piacciono la mentalità, professionalità e duttilità. Sa anche segnare gol”.

Wojciech Szczęsny, Barcellona (Imago)

Dopodiché il tedesco ha proseguito parlando di Szczesny: “Sarà titolare. I contratti sono lavoro di Deco. Io sono contento di lui, ha professionalità, è tranquillo e credo voglia proseguire qui. A volte fuma un po’, ma è più tranquillo di Lewandowski, rilassato”.

Infine Flick ha concluso: “Barcellona e Real Madrid sono due grandi squadre. Dobbiamo essere pronti alle loro due facce: possono pressarci a uomo e colpirci in transizione. Hanno uno stile difensivo straordinario. Sarà diverso dal Clasico di Madrid, speriamo di approfittare del vantaggio di giocare in casa”.