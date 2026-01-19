La Lazio lo ha pagato un milione di euro, ora sogna la prima squadra: alla scoperta di Flavio Sulejmani

Il giovane attaccane biancoceleste, Flavio Sulejmani, si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione.

Carpe diem, cogli l’attimo. Attendere il proprio momento e poi colpire, aspettando le occasioni giuste per mostrare il proprio talento. Flavio Sulejmani lo ha fatto e, adesso, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella Lazio U-20, con 8 gol realizzati e 3 assist in 18 partite di campionato.

Un attaccante forte fisicamente, cruciale per il gioco della formazione Primavera dei biancocelesti e sempre più leader della squadra allenata da Francesco Punzi che adesso aspetta il salto di qualità. Maurizio Sarri lo sta chiamando più volte ad allenarsi con la Prima squadra, con Sulejmani che ha sempre risposto presente.

Imparare e poi mettere in campo. Il classe 2006 lo sa bene e lo sta provando a fare, apprendendo dai più grandi e provando a sfuggire alle marcature di Romagnoli, Gila e compagni nelle sedute d’allenamento. In attesa della chiamata della Prima squadra in campionato, Flavio continua a lavorare e, soprattutto, a segnare in Primavera.

Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026, ma la Lazio non vorrà di certo farsi scappare uno dei suoi pezzi più pregiati nella formazione U-20.

Le tappe bruciate e la forte voglia di Lazio

Flavio Sulejmani è alla sua terza stagione in Primavera con la maglia della Lazio, che lo prelevò dal Perugia nell’estate del 2023. Costo dell’operazione? Un milione di euro, una cifra da record per un giocatore che, in quel momento, aveva solo 17 anni.

D’altronde, anche con la società dell’all’ora presidente Santopadre, il classe 2006 ha sempre bruciato le tappe. Dopo l’arrivo dall’Inter nel 2021 e qualche mese in Under 17, Flavio è stato subito aggregato alla Primavera e, successivamente, quando ancora non aveva compiuto 16 anni, convocato in Serie B da Massimiliano Alvini, che lo ha sempre monitorato.

Flavio Sulejmani: un futuro tutto da scrivere

Con la Lazio, adesso, le presenze in Primavera 1 sono 92 e i gol segnati 22. Un rendimento importante per l’attaccante di nazionalità albanese, già nel giro della Nazionale U-21, che adesso lavora per il definitivo salto di qualità.

Sempre con i piedi per terra e con tanta voglia di incidere sempre di più. La Lazio ha tra le mani il suo attaccante del futuro: il suo nome è Flavio Sulejmani.