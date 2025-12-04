Il Flamengo vince il campionato brasiliano
Dopo la conquista della Libertadores cinque giorni fa il Flamengo ha vinto il campionato brasiliano con la vittoria contro il Cearà
Giorni da sogno per i tifosi del Flamengo. Il club brasiliano, infatti, cinque giorni fa ha vinto la copa Libertadors battendo in finale il Palmeiras 1-0 con il gol di Danilo.
Nella notte, invece, con la vittoria contro il Cearà il rossoneri hanno vinto il campionato brasiliano. La vittoria firmata dalla rete al 37′ di Samuel Lino ha fatto partire la festa per gli uomini di Felipe Luis.
Il Flamengo si laurea campione per l’ottava volta nella sua storia (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025).
Per Felipe Luis dopo il primo trofeo internazionale da allenatore arriva anche la conquista del primo campionato brasiliano, dopo aver vinto la coppa nazionale la scorsa stagione.