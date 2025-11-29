Festa per il Flamengo nella finale di Copa Libertadores: la squadra di Filipe Luis è campione del Sudamerica. Decide un gol di Danilo

È festa per il Flamengo. Ci pensa un colpo di testa di Danilo a regalare la Copa Libertadores al Mengao, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di De Arrascaeta.

Una vittoria meritata per la squadra di Filipe Luis, che dopo aver vinto il campionato brasiliano si ripete anche nella massima competizione per club sudamericani. Si tratta del primo trionfo internazionale da allenatore per l’ex Chelsea e Atletico Madrid, dopo aver vinto la Copa Libertadores per due volte, sempre con la maglia del Flamengo.

È la vendetta perfetta per i rossoneri, che vendicano la sconfitta del 2021, in finale proprio contro il Palmeiras. Questa volta è un’altra storia. A Lima parte la festa del Flamengo, campione del Sudamerica per la quarta volta nel corso della sua storia. La Gloria Eterna è rossonera.