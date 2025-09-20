Flamengo, il ds Boto: “Quanto successo contro l’Estudiantes è una vergogna”

Le parole del ds del Flamengo José Boto sull’arbitraggio nella partita di Libertadores contro l’Estudiantes

Hanno fatto discutere alcune decisioni arbitrali nel corso della partita tra il Flamengo e l’Estudiantes, valida per l’andata dei quarti di finale di CONMEBOL Libertadores.

Il match si è chiuso con il risultato di 2-1 in favore dei rossoneri, con le reti di Pedro e Varela per gli uomini di Luis e un autogol di Leo Pereira per ridurre il vantaggio dell’Estudiantes.

Il ds del Flamengo José Boto, nonostante la vittoria, si è però espresso in merito ad alcuni episodi del match, commentando episodi arbitrali che lo stesso Boto ha definito “uno scandalo”.

Di seguito, le sue dichiarazioni complete.

Flamengo, le parole di Boto

Ecco lo sfogo di Boto al termine della partita contro l’Estudiantes: “Quello che è successo qui è una vergogna, uno scandalo. Basta guardare le immagini. Trasforma un rigore a nostro favore nell’espulsione di Plata. Abbiamo perso Plata per la seconda partita. Nell’azione del gol, la palla colpisce il braccio del giocatore del Flamengo. Una squadra che, ancora una volta, ha il possesso palla, attacca di più, ma riceve più cartellini dell’altra. Non è stato espulso il giocatore che avrebbe dovuto esserlo nell’azione con Arrascaeta”.

Ha poi concluso con: “Quantomeno vergognoso per la più grande competizione del Sudamerica. Noi ci posizioneremo ufficialmente su questo. Quello che è successo qui è inammissibile in una competizione di tale livello. È una vergogna, uno scandalo, per non dire di più.”