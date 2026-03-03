Clamoroso esonero in Brasile. Il Flamengo ha comunicato la separazione da Filipe Luís dopo la vittoria per 8-0 contro il Madureira

Il Flamengo ha esonerato Filipe Luís. Il club rossonero ha reso nota la separazione dall’allenatore brasiliano. La notizia ha sorpreso i tifosi e non solo, dato che l’esonero è arrivato dopo poche ore dal successo per 8-0 contro il Madureira.

I brasiliani sono reduci da un avvio di stagione complicato. Nelle prime 3 partite di campionato, la formazione rossonera ha raccolto 4 punti, con 4 gol fatti e altrettanti subiti. Inoltre, i rossoneri hanno perso in Supercoppa contro il Corinthians e nella Recopa Sudamericana contro il Lanús.

Filipe Luís ha scritto pagine di storia sulla panchina dei Mengão. Nella stagione 2024/2025, il club brasiliano ha vinto 6 trofei, tra cui il campionato e la Copa Libertadores.

La società ha ufficializzato nel pomeriggio di martedì 3 marzo l’esonero tramite una nota sui profili social: “Il Clube de Regatas do Flamengo ringrazia Filipe Luís per la sua dedizione e i risultati ottenuti nel suo percorso da allenatore. Gli auguriamo successo nel prosieguo della sua carriera“.