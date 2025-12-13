Il Flamengo affronterà il PSG nella Coppa Intercontinentale: Pyramids battuto 2-0. Segna ancora Danilo
Continua il momento magico del Flamengo. Dopo aver vinto la Copa Libertadores e il campionato brasiliano, la squadra di Filipe Luis batte anche il Pyramids FC, aggiudicandosi il Challenger Cup. I rubronegro affronteranno il PSG nella Coppa Intercontinentale.
Un altro gol per Danilo. L’ex Juventus, già decisivo nella finale contro il Palmeiras, chiude il discorso contro la formazione egiziana dopo la rete di Leo Pereira nel primo tempo.