Flamengo, Danilo: “Sarò per sempre juventino”

Il difensore del Flamengo Danilo ha parlato dei suoi ex compagni della Juventus e dell’esperienza con il club bianconero

Nei giorni scorsi Danilo è stato assoluto protagonista al Mondiale per Club. Il difensore brasiliano, infatti, ha segnato un gol importante contro il Chelsea, che ha permesso ai rossoneri di vincere 3-1.

Dal suo ritorno in Brasile, l’ex Juventus ha giocato 14 partite, segnando 3 reti e fornendo un assist. Grazie al successo contro i Blues, il Flamengo è salito in vetta alla classifica del gruppo D con 6 punti ottenuti in due partite.

Dopo la seconda gara del Mondiale per Club, Danilo ha parlato della nuova esperienza con il club brasiliano, ma non solo.

Il difensore, infatti, ha commentato anche gli ultimi mesi trascorsi alla Juventus, raccontando il suo legame con gli ex compagni bianconeri.

Le parole di Danilo sulla Juventus

Danilo ha cominciato così: “L’altro giorno ho visto la partita della Juventus con l’Al-Ain.I ragazzi mi hanno reso davvero orgoglioso per l’approccio mostrato in campo. Quando parlo di questo club non riesco a non emozionarmi. Ai miei amici dico sempre che il Flamengo è il mio primo amore, quello d’infanzia; mentre la Juventus è quello più maturo, consapevole. Sarò per sempre juventino“.

L’ex difensore bianconero ha concluso parlando della stagione conclusa e del futuro della Juventus: “Tudor è un bravissimo allenatore. Sotto la sua guida la squadra sta dimostrando di poter fare una stagione importante a livello di risultati, a cominciare da questo Mondiale. Io gli auguro tutto il meglio. Ho scritto a Locatelli dopo la gara con il Venezia per congratularmi con lui del rigore segnato e della qualificazione in Champions League. Un traguardo per nulla scontato visto tutto quello che è successo nel corso della stagione. La Juventus ora ha intrapreso una nuova strada, mi auguro che possa portarli a vincere dei trofei perché se lo meritano“.