Flamengo, saltato l’arrivo di Beltran. E anche Taremi non apre alla destinazione

Il Flamengo non riesce ad arrivare a Beltran, che non ha dato apertura. Stessa risposta anche da Taremi

Lucas Beltran non sarà un nuovo giocatore del Flamengo.

Come vi avevamo raccontato, mancava il suo ok per sbloccare la trattativa tra la Fiorentina e il club brasiliano.

L’operazione, però, alla fine è saltata in maniera definitva, perché evidentemente non è arrivata l’apertura dell’argentino.

Al club viola sarebbero andati 15 milioni di euro con questa cessione.

Flamengo, anche Taremi dice no

Il Flamengo per l’attacco ha provato anche per un altro giocatore di Serie A oltre a Beltran, ovvero Mehdi Taremi dell’Inter.

Anche in questo caso, però, non ci sono i margini per portare avanti una trattativa, perché anche l’iraniano non apre alla destinazione.