Mantova, Fiori molto vicino al Frosinone

Antonio Fiori molto vicino al Frosinone: il classe 2003 può lasciare il Mantova.

Il futuro di Antonio Fiori può essere lontano da Mantova: l’esterno offensivo è molto vicino a vestire la maglia del Frosinone.

Con l’esonero di Davide Possanzini e l’arrivo di Francesco Modesto sulla panchina del Mantova, le gerarchie sono attualmente in fase di ridefinizione. Proprio a causa del cambio di guida tecnica, la presenza di Fiori nelle prossime due partite di campionato è in forte dubbio.

La squadra attualmente prima in classifica in Serie B è molto vicina ad acquisire il giocatore, pronto a sposare la causa del Frosinone.

Nella passata stagione di Serie B, il giocatore aveva già messo a referto 35 presenze, condite da 2 gol e 5 assist. In questa stagione sono 2 i gol segnati in 7 presenze.