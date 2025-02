Fiorentina, Zaniolo: “Ho scelto la 17 per un ragazzo rimasto vittima durante il terremoto in Turchia”

Le prime parole come calciatore della Fiorentina di Nicolò Zaniolo nel corso della sua presentazione davanti ai media al Viola Park

Dopo aver giocato la prima parte di stagione con l’Atalanta, Nicolò Zaniolo giocherà la seconda parte di questa annata con la maglia della Fiorentina.

L’ex Roma è passato ai viola dal Galatasaray in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15,5 milioni di euro al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali da almeno 30 minuti.

Nella giornata di oggi, 7 febbraio, Zaniolo è stato presentato al Viola Park. Come prima cosa il calciatore italiano ha raccontato che cosa si aspetta da questa nuova avventura:”La Fiorentina per me è molto importante. Ho girato tante squadre, ma per me era giusto tornare qui. Sono andato via a 16 anni, conosco tutti e per me questo è tornare a casa. Sono focalizzato su questa squadra, farò di tutto per questa maglia“.

L’ex Atalanta si è soffermato anche sul suo rapporto con Palladino: “Ho sentito le parole del Mister e ha ragione quando dice che non c’è stato bisogno di convincermi per venire a Firenze“.

Fiorentina, la conferenza stampa di Zaniolo

L’ex Roma ha spiegato anche il perché della scelta di andare alla Fiorentina: “Mi avevano cercato in estate, ma scelsi l’Atalanta. Quando a gennaio mi si è ripresentata l’occasione non ho esitato“.

Zaniolo si è soffermato anche sul suo rapporto con Moise Kean: “Lo conosco da tanto tempo, qui sta facendo benissimo. Io ora penso a fare bene con la squadra“.

“Ho scelto la 17 per un ragazzo rimasto vittima durante il terremoto in Turchia”: le parole di Zaniolo

Come ultima cosa Nicolò Zaniolo ha spiegato perché ha preso la maglia numero 17: “Ho scelto il 17 per un ragazzo rimasto vittima durante il terremoto in Turchia. L’ho promesso al suo papà”.