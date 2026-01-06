Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina, Viti in uscita e non convocato. Out anche Richardson, sempre più vicino al Nizza

Gianluca Di Marzio 6 Gennaio 2026
Mattia Viti, Fiorentina (imago)

Viti fuori dalla lista dei convocati per la partita contro la Lazio. Out anche Richardson, sempre più vicino al Nizza

Continua a essere attivissimo il mercato della Fiorentina, non solo sul fronte entrate. Anche in uscita, infatti, si stanno muovendo diverse cose e il primo a salutare potrebbe essere Amir Rchiardson.

Come raccontato, il centrocampista è sempre più vicino a partire in direzione Nizza.

In uscita c’è anche Mattia Viti, in prestito proprio dal Nizza e che a differenza del compagno non ha ancora una destinazione.

Entrambi sono stati esclusi dai convocati per la prossima partita contro la Lazio.