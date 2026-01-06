Fiorentina, Viti in uscita e non convocato. Out anche Richardson, sempre più vicino al Nizza
Viti fuori dalla lista dei convocati per la partita contro la Lazio. Out anche Richardson, sempre più vicino al Nizza
Continua a essere attivissimo il mercato della Fiorentina, non solo sul fronte entrate. Anche in uscita, infatti, si stanno muovendo diverse cose e il primo a salutare potrebbe essere Amir Rchiardson.
Come raccontato, il centrocampista è sempre più vicino a partire in direzione Nizza.
In uscita c’è anche Mattia Viti, in prestito proprio dal Nizza e che a differenza del compagno non ha ancora una destinazione.
Entrambi sono stati esclusi dai convocati per la prossima partita contro la Lazio.