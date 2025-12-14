Fiorentina-Verona, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali della gara tra la Fiorentina di Vanoli e il Verona di Zanetti in programma oggi alle 15:00
Punti importanti per la lotta salvezza quelli in palio nella gara delle 15:00 tra la Fiorentina di Vanoli e il Verona di Zanetti.
I viola arrivano alla gara dopo la vittoria in Conference League contro la Dinamo Kiev. In campionato, invece, nell’ultima è arrivata la sconfitta contro il Sassuolo e manca ancora la prima vittoria stagionale.
I gialloblù lo scorso weekend hanno battuto in casa 3-1 l’Atalanta di Raffaele Palladino. Vittoria davvero importante per gli uomini di Zanetti arrivata dopo due KO consecutivi contro Parma e Genoa.
Pochi cambi sia nella Fiorentina che nel Verona rispetto agli undici titolari schierati per la gare della precedente giornate di Serie A.
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Genoa
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.
Verona: (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti.
Dove vedere Fiorentina-Verona in tv e in streaming
La partita tra Fiorentina e Verona si giocherà alle 15 allo stadio Franchi di Firenze. Il match sarà visibile in diretta tv oppure in streaming sull’app di DAZN.