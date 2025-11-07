Fiorentina, Vanoli è arrivato al Viola Park | FOTO E VIDEO
Le prime immagini del nuovo allenatore del club viola
Dopo aver raggiunto l’accordo totale nelle scorse ore, Paolo Vanoli è arrivato a Firenze per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina della Fiorentina.
Nel pomeriggio, il nuovo allenatore dirigerà il primo allenamento con la squadra.
Si tratta della seconda esperienza in Serie A dopo quella con il Torino.
Vanoli firmerà un contratto di 8 mesi più opzione di rinnovo, e farà il proprio debutto nella gara contro il Genoa, valida per l’undicesima giornata di campionato.