Vanoli tratta la risoluzione con il Torino: poi le firme con la Fiorentina

Paolo Vanoli sta trattando per definire la risoluzione del contratto con il Torino: poi l’allenatore sarà libero di firmare con la Fiorentina

Paolo Vanoli è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina.

In particolare, l’allenatore sta trattando per definire la risoluzione del contratto con il Torino, a cui è ancora legato dalla scorsa stagione.

Si tratta del passaggio finale prima di chiudere del tutto e firmare con la Fiorentina, che – come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore – vorrebbe avere il nuovo allenatore in panchina contro il Genoa.

Vanoli ha avuto un passato a Firenze come giocatore, e nel 2001 fu autore del gol che regalò ai viola la Coppa Italia, ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina.