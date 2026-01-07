Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina, Vanoli: “C’è un po’ di delusione ma il risultato è giusto. I ragazzi vogliono cambiare marcia”

Redazione 7 Gennaio 2026
Paolo Vanoli (IMAGO)
Le parole di Paolo Vanoli dopo il pareggio per 2-2 all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri

La Fiorentina porta a casa 1 punto contro la Lazio. Finisce 2-2 grazie alle reti di Cataldi e Pedro per la Lazio e Gosens e Gudmundsson per la squadra di Vanoli.

Finale scoppiettante all’Olimpico: all’89’ la Fiorentina passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore assegnato dopo OFR. Pochi minuti più tardi, Zaccagni subisce fallo nell’area di rigore viola e Sozza concede il penalty, trasformato poi da Pedro.

Vanoli ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Quando sei in vantaggio a 2’ dalla fine, rimane un po’ di delusione però nel complesso il risultato è giusto. Nel primo tempo abbiamo approcciato in modo lento, pressando male. Poi abbiamo subito situazioni su palla inattiva che ci hanno messo in difficoltà. Dopo il pareggio ci siamo sciolti e siamo passati in vantaggio meritatamente. Faccio un applauso ai ragazzi perché dobbiamo dare continuità”.

Ha poi proseguito: “Adesso sappiamo stare in partita e reagire agli eventi che prima ci potevano abbattere. Questa squadra sta crescendo, ma dobbiamo migliorare sugli errori tecnici in costruzione. Mi tengo la reazione della squadra, è la quinta partita in cui vedo i ragazzi che vogliono cambiare marcia

Fiorentina, le parole di Vanoli

Vanoli ha poi parlato della squadra: “Per entrare nella loro testa ci volevano pazienza e tempo. La situazione non è ancora facile, ma con questa voglia è la strada giusta. Dobbiamo guardare partita dopo partita e migliorarci, ora testa alla prossima che è il Milan”.

Ha infine concluso parlando di Fagioli: “Sono contento. Da quando sono arrivato sta facendo prestazioni importanti. Sta migliorando anche dal punto di vista della personalità e sta facendo bene il play. Deve avere ambizione anche per la Nazionale, ha qualità importanti”.

Gosens con la maglia della Fiorentina (Imago)
Le parole di Gosens

Il difensore tedesco ha detto: “Il dato sui punti persi in vantaggio? Non lo sapevo e non va bene. Bisogna dire però che nel primo tempo abbiamo sofferto, direi quindi che è un punto guadagnato e non due persi. Ora reagiamo? Questa partita è d’esempio. Tempo fa avremmo perso 3-0 nel primo tempo, ora è cambiata la mentalità. Abbiamo capito il momento in cui siamo, non conta l’ego ma solo soffrire insieme per ottenere qualcosa“.

Per finire con: “Cambio modulo? Ci ha dato libertà e freschezza, ci ha liberato la mente e dato qualcosa di nuovo. Fagioli sta alla grande, ha bisogno di amore e fiducia e in questo momento si trova meglio, forse anche nel nuovo sistema“.