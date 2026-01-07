Paolo Vanoli (IMAGO)

Le parole di Paolo Vanoli dopo il pareggio per 2-2 all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri

La Fiorentina porta a casa 1 punto contro la Lazio. Finisce 2-2 grazie alle reti di Cataldi e Pedro per la Lazio e Gosens e Gudmundsson per la squadra di Vanoli.

Finale scoppiettante all’Olimpico: all’89’ la Fiorentina passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore assegnato dopo OFR. Pochi minuti più tardi, Zaccagni subisce fallo nell’area di rigore viola e Sozza concede il penalty, trasformato poi da Pedro.

Vanoli ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Quando sei in vantaggio a 2’ dalla fine, rimane un po’ di delusione però nel complesso il risultato è giusto. Nel primo tempo abbiamo approcciato in modo lento, pressando male. Poi abbiamo subito situazioni su palla inattiva che ci hanno messo in difficoltà. Dopo il pareggio ci siamo sciolti e siamo passati in vantaggio meritatamente. Faccio un applauso ai ragazzi perché dobbiamo dare continuità”.

Ha poi proseguito: “Adesso sappiamo stare in partita e reagire agli eventi che prima ci potevano abbattere. Questa squadra sta crescendo, ma dobbiamo migliorare sugli errori tecnici in costruzione. Mi tengo la reazione della squadra, è la quinta partita in cui vedo i ragazzi che vogliono cambiare marcia“

Fiorentina, le parole di Vanoli

Vanoli ha poi parlato della squadra: “Per entrare nella loro testa ci volevano pazienza e tempo. La situazione non è ancora facile, ma con questa voglia è la strada giusta. Dobbiamo guardare partita dopo partita e migliorarci, ora testa alla prossima che è il Milan”.

Ha infine concluso parlando di Fagioli: “Sono contento. Da quando sono arrivato sta facendo prestazioni importanti. Sta migliorando anche dal punto di vista della personalità e sta facendo bene il play. Deve avere ambizione anche per la Nazionale, ha qualità importanti”.

Le parole di Gosens

Il difensore tedesco ha detto: “Il dato sui punti persi in vantaggio? Non lo sapevo e non va bene. Bisogna dire però che nel primo tempo abbiamo sofferto, direi quindi che è un punto guadagnato e non due persi. Ora reagiamo? Questa partita è d’esempio. Tempo fa avremmo perso 3-0 nel primo tempo, ora è cambiata la mentalità. Abbiamo capito il momento in cui siamo, non conta l’ego ma solo soffrire insieme per ottenere qualcosa“.

Per finire con: “Cambio modulo? Ci ha dato libertà e freschezza, ci ha liberato la mente e dato qualcosa di nuovo. Fagioli sta alla grande, ha bisogno di amore e fiducia e in questo momento si trova meglio, forse anche nel nuovo sistema“.