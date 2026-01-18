Fiorentina, Vanoli: “Volevamo regalare una gioia alla famiglia Commisso. Abbiamo perso un grande uomo”

Le parole di Paolo Vanoli dopo la vittoria della sua Fiorentina contro il Bologna nella 21a giornata di Serie A

Nel segno di Rocco Commisso, scomparso venerdì 16 gennaio, la Fiorentina ha trovato la prima vittoria esterna in questo campionato.

I viola hanno infatti sconfitto il Bologna al Dall’Ara 2-1 grazie alle reti di Mandragora e Piccoli. Il centrocampista ha dedicato il gol proprio al presidente scomparso, mostrando alle telecamere una maglia in suo onore.

Paolo Vanoli ha commentato la partita, una vittoria che ha onorato la memoria di Rocco Commisso: “Era una sfida importante perché volevamo dare una gioia alla famiglia Commisso. Abbiamo perso non solo il nostro presidente ma un grande uomo, faccio le condoglianze e siamo vicini al dolore della famiglia“.

L’allenatore ha svelato che cosa ha detto alla squadra prima della partita: “Ho detto ai ragazzi che ciò che potevamo fare per ricordare Commisso era mettere in campo i valori che ci ha lasciato ossia il sacrificio, l’unione, il senso di famiglia. Non l’ho conosciuto di persona ma quando l’ho sentito mi ha trasferito questo messaggio di unione. Ho detto ai ragazzi che dovevamo fare una partita degna di ciò che ci ha lasciato“.

“Contro il Cagliari un’altra finale”

Paolo Vanoli ha aggiunto: “I risultati nascono dalle ottime prestazioni che abbiamo fatto. Siamo stati bravi a credere in ciò che facevamo. Abbiamo fatto un grande primo tempo, il secondo è nato dalla paura di portare a casa 3 punti importanti. Era un altro esame, superato. Ora abbiamo un’altra finale contro il Cagliari“.

Nella sfida odierna, l’allenatore viola ha seguito la partita dalla tribuna a causa della squalifica rimediata nella scorsa giornata di campionato. A riguardo, Vanoli ha dichiarato: “È più difficile vivere le partite dall’alto, menomale che è passato. Il mio vice ha portato bene. Io come Luis Enrique in tribuna? Voglio stare in campo ma non devo dirlo troppo sennò poi i giocatori mi cacciano in tribuna“.