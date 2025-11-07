Fiorentina, Vanoli si presenta: “Serve resettare. Mi piacciono le sfide”

Le prime parole di Paolo Vanoli da allenatore della Fiorentina ai canali ufficiali del club.

Una nuova era in casa Fiorentina. Dopo la sconfitta contro il Mainz in Conference League, oggi, venerdì 7 novembre, è stato il giorno di Paolo Vanoli. L’ex Torino e Venezia è arrivato in mattinata a Firenze, dirigendo il primo allenamento al Viola Park dopo l’annuncio ufficiale del suo nuovo incarico.

E poi sono arrivate anche le prime parole sui canali ufficiali del club viola. “Sono pronto e carico: non è il momento di festeggiare, ma di pensare subito alla prossima partita, che sarà molto importante“, ha esordito.

Per poi proseguire: “Quando entri così velocemente non hai nemmeno il tempo di pensare: dobbiamo restare concentrati sul match con il Genoa, un impegno delicato. I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo: serve resettare e diventare quella squadra capace di fare punti quando si è così in basso in classifica“.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Vanoli.

Vanoli, le prime parole da allenatore della Fiorentina

Vanoli ha continuato mandando un messaggio ai tifosi viola: “Firenze è una piazza esigente, ma il bello di essere qui è proprio questo: avere il coraggio di giocare sotto pressione. Sono venuto perché mi piacciono le sfide. Rischio anch’io, ma dobbiamo fare un passo alla volta per uscire da questa situazione“.

Infine torna sulla sfida contro il Genoa: “Sarà una partita difficilissima. Incontriamo una squadra che ha appena ottenuto una vittoria fondamentale in trasferta contro una diretta concorrente, un successo che ha dato loro grande morale. De Rossi porterà personalità, e noi dovremo essere consapevoli che sarà una battaglia. Non possiamo ripetere gli errori commessi in Coppa: non si può subire gol in pieno recupero, quel punto era importante“.