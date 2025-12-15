Fiorentina, riunione in corso al Viola Park: si valuta anche la posizione di Vanoli

È in corso una riunione al Viola Park: si valuta anche la posizione dell’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli

Non si ferma il momento delicato e complesso per la Fiorentina, che nella giornata di ieri, 14 dicembre, ha perso lo scontro diretto con il Verona: i viola sono in ritiro fino a data da destinarsi.

Al momento è in corso una riunione al Viola Park per discutere della situazione a 360 gradi, e sono in corso delle valutazioni anche sulla posizione dell’allenatore Paolo Vanoli.

L’ex Torino è arrivato al posto di Pioli, ma sotto la sua guida i viola non sono ancora riusciti a trovare il primo successo in campionato.

Nel frattempo, la Fiorentina resta in ritiro, e dopo i confronti interni si capirà quale strada percorrere.