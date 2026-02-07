Le parole di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, dopo la gara di Serie A giocata contro il Torino: tutte le dichiarazioni

È finita con un pareggio la gara tra Fiorentina e Torino, valida per la 24esima giornata di Serie A.

I viola avevano rimontato lo svantaggio iniziale, portandosi sul 2-1. Per poi essere riacciuffati nel finale di gara dai granata: 2-2 il risultato finale.

“La voglia di portare a casa il risultato ti porta ad abbassarti. La nostra intenzione non era questa, dovevamo stare più alti. Volevamo la vittoria, la meritavamo e dobbiamo migliorare sui gol subiti. Non possiamo ogni volta reagire dopo un gol preso, abbiamo questo difetto“, ha commentato l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli.

Che ha poi aggiunto: “Mi dispiace per i ragazzi ma siamo in questa situazione e dobbiamo migliorare. Dovevamo salire con le ali sul finale, sono particolari che ci stanno sempre punendo in questa stagione così“.

Fiorentina, le parole di Vanoli dopo il Torino

Sfida ex per l’allenatore della Fiorentina, che ha detto sulla gara: “Abbiamo creato tanto, potevamo andare in vantaggio e ci siamo trovati sotto. Poi abbiamo reagito da grande squadra come spesso accade, loro hanno grande struttura e sapevamo che poteva essere un pericolo il risultato in bilico alla fine“.

Per concludere con: “Gol subiti da calcio da fermo? C’è un po’ tutto, anche per la carenza strutturale. I ragazzi si stanno impegnando e stiamo migliorando, ci vuole atteggiamento positivo. E anche la voglia, ma ripeto che è difficile quando sei in svantaggio. Se siamo lì fino alla fine dovremo lottare. Abbiamo sbagliato i tempi di uscita e fa parte della comunicazione, dove pecchiamo. Per me il problema è stato negli ultimi minuti dove non abbiamo impedito i cross a una squadra strutturata, oltre al primo gol evitabile. Sono contento per la rete di Moise“.

Le parole di Kean

Ai microfoni di Sky Sport anche Moise Kean: “Occasione buttata al vento? È successo quello che avete visto, dobbiamo lavorare di più su queste cose. Dobbiamo darci da fare di più e fare di più. Un gol così non si può accettare, brucia e faremo di più. Non ci abbatteremo, siamo un’ottima squadra“.

E ha continuato: “Manca cattiveria? Sì, ma a nessuno piace stare dove siamo. Dovremo metterci in settimana per dare di più. La classifica fa paura? Sì ma non dobbiamo abbatterci, altrimenti è peggio. La mia squadra ha un ottimo potere quindi possiamo dare tanto. Avevo un piccolo problema alla caviglia ma adesso sto meglio. Posso sbagliare ma è il calcio, l’importante è farsi trovare nonostante tutto. Cerco di dare sempre il mio contributo, per la Fiorentina e per la Nazionale. Paratici mi conosce da tempo e penso possa fare bene, lo ringrazio per le belle parole“.