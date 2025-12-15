Questo sito contribuisce all'audience di

Fiorentina, Vanoli confermato almeno fino a domenica

Gianluca Di Marzio 15 Dicembre 2025
Paolo Vanoli, allenatore Fiorentina

La decisione della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Verona

Dopo l’ennesima sconfitta in campionato contro l’Hellas Verona, la Fiorentina ha inevitabilmente fatto delle valutazioni sulla strada da percorrere, anche sulla posizione di Paolo Vanoli.

Dopo una riunione tenuta al Viola Park, però, si è deciso di andare avanti con l’ex Torino, almeno fino a domenica. Nella giornata di oggi, lunedì 15 dicembre, l’allenatore ha regolarmente diretto l’allenamento.

Fiducia confermata, quindi, almeno fino alla partita contro l’Udinese al Franchi.

Il suo futuro dopo la gara contro i  friulani dipenderà quindi da questa partita e da quella in Conference League contro il Losanna.