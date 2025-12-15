Fiorentina, Vanoli confermato almeno fino a domenica
La decisione della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Verona
Dopo l’ennesima sconfitta in campionato contro l’Hellas Verona, la Fiorentina ha inevitabilmente fatto delle valutazioni sulla strada da percorrere, anche sulla posizione di Paolo Vanoli.
Dopo una riunione tenuta al Viola Park, però, si è deciso di andare avanti con l’ex Torino, almeno fino a domenica. Nella giornata di oggi, lunedì 15 dicembre, l’allenatore ha regolarmente diretto l’allenamento.
Fiducia confermata, quindi, almeno fino alla partita contro l’Udinese al Franchi.
Il suo futuro dopo la gara contro i friulani dipenderà quindi da questa partita e da quella in Conference League contro il Losanna.