L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Sassuolo

In casa Fiorentina si respira un clima pesante. Al termine della partita odierna contro il Sassuolo – persa 3-1 – il direttore sportivo Goretti ha scosso i giocatori: “Non siamo squadra, non c’è fiducia nel compagno. È vietato retrocedere”. Ai toni duri del dirigente hanno fatto seguito le parole di Paolo Vanoli.

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina ha esordito dicendo: “Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. In queste situazioni servono uomini, non calciatori. Questa partita è stata un’emblema, basta alibi, ci vuole coraggio“.

Vanoli ha proseguito così: “Quale paura si può avere quando vai in vantaggio 1-0? Più bello di così! Dovrebbe scomparire la paura. Non c’entra il modulo, c’entra il ritrovarsi giocare l’uno per l’altro e non vedo questo da quando sono arrivato“.

L’allenatore ha fatto chiarezza anche sull’episodio che ha riguardato Kean e Mandragora al momento del calcio di rigore, poi segnato dal centrocampista: “Il rigorista era Gudmundsson ma non l’ha voluto calciare, il secondo era Mandragora, e Kean da attaccante che in questo periodo non fa gol voleva calciarlo. Basta, c’è da andare in campo e giocare uno per l’altro, capire che ogni palla in qualsiasi situazione è determinante, sia in attacco che in difesa. Non ho ancora trovato la chiave per entrare nella testa dei ragazzi“.

“Dobbiamo crescere in fretta”

La Fiorentina vuole voltare pagina e trovare il modo di risalire la classifica. A riguardo l’allenatore ha dichiarato: “Non lo deve fare Paolo Vanoli, lo devono fare i giocatori, lo deve fare anche l’uomo. Secondo me ci sono uomini in questa squadra, devono diventare uomini. ci sono dei momenti in cui ti capitano delle delle cose e devi crescere, devi crescere in fretta“.

Vanoli ha concluso dicendo: “Il mio pensiero oggi è trovare delle soluzioni, trovare quei giocatori che possano combattere per questo. Ci sono giocatori importanti come Gosens fuori ma stasera siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio, ma non si possono prendere questi gol assurdi“.