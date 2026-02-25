Fiorentina, Vanoli: “Vietato sottovalutare lo Jagiellonia. Domani tutti a disposizione”

Le parole di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Jagiellonia

Esame importante in casa Fiorentina, che dopo lo 0-3 ottenuto in Polonia sul campo dello Jagiellonia, vorrà provare a confermarsi, alla ricerca del passaggio del turno di Conference League.

Domani alle 18:45, i viola affronteranno la squadra di Siemieniec per provare ad approdare agli ottavi di finale. Paolo Vanoli è intervenuto a tal proposito, nella conferenza stampa della vigilia del match.

L’allenatore ha esordito così, parlando dell’importanza della mentalità in partite come queste: “Sicuramente l’aspetto più importante è il passaggio del turno, poi la mentalità di come si affrontano queste partite. Abbiamo avuto un esempio con il Polissya al Playoff. Voglio che questa partita nonvenga sottovalutata e allo stesso tempo dobbiamo avere continuità: vincere aiuta a vincere”.

Sul momento della sua squadra: “Tutti i momenti sono buoni per migliorare. Ogni squadra ha i propri punti di debolezza, noi dobbiamo migliorare quelle che sono le qualità e imparare a gestire meglio gli ultimi minuti. Anche contro il Pisa, Fazzo ha sbagliato alla fine e per poco gli avversari non hanno pareggiato”.

Fiorentina, Vanoli: “Sono tutti a disposizione. Dobbiamo imparare a difendere sia con la palla che senza”

Paolo Vanoli ha inoltre fatto il punto sulle eventuali assenze: “No, saranno tutti a disposizione a parte chi non è in lista. Abbiamo organizzato un’amichevole per dare minuti a Rugani”.

Sul miglioramento dei viola: “Non bisogna solo guardare un reparto nella fase difensiva. Bisogna essere sempre squadra. Adesso stiamo correndo meglio, facciamo meglio le preventive e stiamo più attenti. All’inizio i centrali eranomolto espositi alle alte velocità. Quando si è più squadra si corre anche meglio. Sono piccoli aspetti che fanno parte di un processo, ora siamo sulla strada giusta. Dobbiamo imparare a difendere sia con la palla che senza”.