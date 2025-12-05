Fiorentina, Vanoli: “I tifosi ci dimostrano affetto, ora tocca a noi trascinare loro”

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina (Imago)

Le parole di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Sassuolo

Crisi senza fine per la Fiorentina, che continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria in campionato. La viola, al momento all’ultimo posto in classifica con soli 6 punti, è l’unica squadra insieme al Verona a non aver ancora trovato i tre punti quest’anno, e va alla disperata ricerca della vittoria.

La speranza al Viola Park è che il successo arrivi il prima possibile, magari già contro il Sassuolo nella sfida che apre la 15ª giornata di Serie A. Alla vigilia del match, in programma sabato 6 dicembre alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, l’allenatore dei toscani Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa commentando il momento della propria squadra.

L’allenatore ha esordito dichiarando: “Ho sfruttato questa settimana e ho lavorato sull’aspetto fisico, tattico e mentale. Sappiamo l’importanza di questo mese ma ragioniamo di gara in gara”.

Sul rapporto con i tifosi ha poi detto: “I tifosi ci dimostrano affetto, adesso questo ci deve dare un’iniezione di fiducia. Adesso tocca a noi trascinare loro“.

L’allenatore della Fiorentina Vanoli (Imago)

Fiorentina, le parole di Vanoli

Vanoli ha poi fatto il conto degli indisponibili e dei recuperati: “Gosens ha fatto una parte in gruppo oggi ma difficilmente sarà a disposizione, sta lavorando forte ma non ci sarà. Fortini invece è recuperato, mentre non ci sarà Fazzini per un problema alla caviglia”.

E per concludere, su Commisso: “Il presidente è sempre vicino a noi e per questo lo ringrazio. Nonostante il suo momento di salute sta soffrendo anche per la situazione della Fiorentina, ma ogni giorno ci è accanto”.