Fiorentina, prende quota il nome di Vanoli: ora è lui il favorito

Prende quota il nome di Paolo Vanoli per il post-Pioli: le ultime sulla panchina della Fiorentina

La Fiorentina si muove per trovare il profilo ideale per la panchina dopo la separazione con Pioli. Se in panchina contro il Mainz in Conference League andrà Daniele Galloppa, infatti, adesso la Viola vorrebbe avere già il nuovo allenatore contro il Genoa.

Prende quindi quota il nome di Paolo Vanoli, che adesso è il favorito sugli altri nomi considerati dalla dirigenza.

La società sta lavorando per trovare la soluzione migliore e, come anticipato, non è detto che il nuovo allenatore arrivi durante la sosta. Anzi, potrebbe esserci già domenica 9 novembre alle 15:00 contro il Genoa (QUI gli aggiornamenti sulla panchina rossoblù).

Avanza forte la candidatura dell’ex Torino, che era anche nella lista proprio del Genoa, prima dell’accelerata per De Rossi.