Fiorentina-Udinese, le formazioni ufficiali

Le scelte di Vanoli e Runjaic per Fiorentina-Udinese

Non può più permettersi di sbagliare la Fiorentina, per cui le cose si stanno mettendo sempre peggio in campionato.

I viola si trovano a -8 dalla zona salvezza e non possono più rimandare l’appuntamento con una vittoria che in questa stagione di Serie A non è mai arrivata.

Al Franchi però arriva l’Udinese, reduce dalla vittoria contro i campioni d’Italia del Napoli e che sta facendo un campionato da metà classifica. Occhi sull’ex Nicolò Zaniolo, in grande forma in questo girone d’andata.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita della sedicesima giornata.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Vanoli

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller.

Dove vedere Fiorentina-Udinese in tv e streaming

La partita, valida per la sedicesima giornata di Serie A, si giocherà oggi, domenica 21 dicembre, con calcio d’inizio alle 18:00.

Sarà possibile vederla per i soli abbonati in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN.