Rimane subito in 10 l’Udinese contro la Fiorentina

Avvio in salita per l’Udinese nella partita del Franchi contro la Fiorentina, che i friulani dovranno giocare per praticamente 90 minuti con un uomo in meno.

Infatti, al 7′ è arrivata l’espulsione diretta per Maduka Okoye, per un’uscita fuori area su Kean, in cui il portiere ha colpito il pallone con la mano negando l’occasione all’attaccante avversario.

L’episodio è stato anche rivisto al Var, per quello che era un possibile fallo a inizio azione. Ma alla fine è stata confermata la decisione di campo.

Runjaic è stato così costretto a rinunciare a un giocatore di movimento per madare in campo Sava. Il scacrificato è stato Kabasele.