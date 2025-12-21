Questo sito contribuisce all'audience di

Udinese in 10 dopo 7 minuti: rosso diretto a Okoye

Redazione 21 Dicembre 2025
Il momento dell’espulsione di Okoye

Rimane subito in 10 l’Udinese contro la Fiorentina

Avvio in salita per l’Udinese nella partita del Franchi contro la Fiorentina, che i friulani dovranno giocare per praticamente 90 minuti con un uomo in meno.

Infatti, al 7′ è arrivata l’espulsione diretta per Maduka Okoye, per un’uscita fuori area su Kean, in cui il portiere ha colpito il pallone con la mano negando l’occasione all’attaccante avversario.

L’episodio è stato anche rivisto al Var, per quello che era un possibile fallo a inizio azione. Ma alla fine è stata confermata la decisione di campo.

Runjaic è stato così costretto a rinunciare a un giocatore di movimento per madare in campo Sava. Il scacrificato è stato Kabasele.