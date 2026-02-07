Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali

Albert Gudmundsson (IMAGO)

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino, match valido per la 24ª giornata di Serie A

Dopo la sfida di Marassi tra Genoa e Napoli, la giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Fiorentina e Torino.

La squadra di Vanoli si trova in terzultima posizione con 17 punti e distante solo 1 punto dal Lecce di Di Francesco. 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 per la Viola che al Franchi cercherà di portare a casa punti importanti in ottica salvezza.

Il Torino di Baroni, dopo la vittoria casalinga, è alla ricerca di un altro risultato utile per ridurre il gap con Cagliari, Sassuolo e Bologna.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Gudmundsson, Solomon; Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

A disposizione: Ndour, Kouadio, Fabbian, Harrison, Fazzini, Lezzerini, Ranieri, Balbo, Fortini, Christensen, Piccoli, Gosens.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Kulenovic, Adams. Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Tameze, Njie, Biraghi, Zapata, Ebosse, Israel, Simeone, Siviero, Pedersen, Nkounkou, Percium, Anjorin, Aboukhlal.

Che Adams (IMAGO)

Dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La partita tra Fiorentina e Torino è in programma oggi, sabato 7 febbraio, alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Il match sarà visibile su Sky e Dazn e in streaming sull’app di Dazn.