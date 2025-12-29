La Fiorentina cerca esterni offensivi: piace Silvetti dell’Inter Miami
La Fiorentina sta cercando degli esterni offensivi da portare a Firenze nella prossima sessione di calciomercato invernale.
Un nome che piace è Mateo Silvetti, attaccante che attualmente veste la maglia dell’Inter Miami.
Il classe 2006 originario di Rosario, ha giocato diverse stagioni al Newell’s (nelle giovanili e poi in Prima Squadra) prima di arrivare nel club di Messi.
Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, ai viola piacciono anche a centrocampo Brescianini e Samardžić dell’Atalanta.