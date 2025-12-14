Dopo la sconfitta contro il Verona, la Fiorentina ha deciso di andare in silenzio stampa e di mandare la squadra in ritiro

La Fiorentina perde anche contro il Verona e rimane così sempre più ultima in classifica. Secondo successo consecutivo invece per Zanetti, che rilancia i gialloblù nei pressi della zona salvezza.

I viola sono l’unica squadra che non ha ancora trovato la prima vittoria in stagione, nonostante il girone di andata stia ormai volgendo al termine.

Dopo la sconfitta contro i gialloblù, arrivata con la doppietta di Gift Orban, intervallata dall’autogol di Unai Nunez, la Fiorentina ha scelto di non parlare con la stampa.

Non ci saranno dunque le consuete interviste post partita, né la conferenza. Il club ha inoltre deciso di mandare la squadra in ritiro fino a data da destinarsi.