Fiorentina, termina il ritiro ma continua il silenzio stampa

Redazione 21 Dicembre 2025
Silenzio stampa per la Fiorentina
Nonostante la prima vittoria in Serie A, la Fiorentina di Paolo Vanoli continuerà a rimanere in silenzio stampa

Primo successo per i viola in questo campionato. La squadra di Vanoli ha battuto 5-1 l’Udinese e dopo 15 partite senza vittorie è riuscita a trovare i 3 punti.

Nonostante il risultato, come riferisce anche Vanessa Leonardi di SkySport: “La Fiorentina rimarrà in silenzio stampa, come già anticipato prima della partita nessuno parlerà nonostante la vittoria”.

La vittoria non ha comunque esaltato i tifosi che, a fine partita hanno comunque in parte fischiato la squadra. I giocatori della Fiorentina si sono infatti recati verso la Curva, che a differenza dello stadio non ha applaudito.

Termina però qui il ritiro della squadra, con i giocatori che torneranno a casa già da questa sera. Con questo successo i viola salgono a 9 punti in classifica, a -5 dal Parma diciassettesimo.