Dopo la prima vittoria in Serie A, la Fiorentina ha perso 1-0 contro il Parma: continua il silenzio stampa del club

La Fiorentina era riuscita a sbloccarsi contro l’Udinese, trovando il primo successo in campionato per 5-1.

Contro il Parma però, la squadra di Vanoli è incappata nuovamente in una sconfitta. Al Tardini i viola hanno perso 1-0 con gol di Sorensen, e rimangono così ultimi in classifica.

Continua quindi la linea del club, che anche dopo questa sconfitta ha deciso di mantenere il silenzio stampa iniziato dopo l’insuccesso contro il Verona di due giornate fa.

Bisognerà poi capire nelle prossime ore se arriveranno novità da parte della società, che resta ferma a nove punti in classifica.