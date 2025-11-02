Fiorentina, riflessioni in corso su Pioli: la situazione
La Fiorentina è in silenzio stampa dopo la sconfitta con il Lecce: riflessioni in corso sulla posizione di Stefano Pioli
Continua il momento complicato della Fiorentina, che perde ancora in campionato.
Riflessioni in corso su Stefano Pioli, dunque, per il club viola, che nel frattempo ha scelto di rimanere in silenzio stampa.
Nei giorni scorsi l’ormai ex direttore sportivo Daniele Pradè ha lasciato il club dopo sei anni, sommati ai quattro del primo ciclo.
La Fiorentina si trova attualmente al penultimo posto in campionato con 4 punti, e contro il Lecce è arrivata la sesta sconfitta in Serie A.
Contestazione per la Fiorentina: la situazione
Dopo la sconfitta contro il Lecce, i tifosi della Fiorentina sono rimasti fuori dallo stadio per contestare la squadra.
I viola non hanno ancora ottenuto il primo successo in Serie A, e con questa sconfitta restano penultimi, con una partita in più del Genoa ventesimo.