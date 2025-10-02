Fiorentina-Sigma Olomouc, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sigma Olomouc, match valido per la prima giornata di League Phase di Conference League.
Dopo le serate di Champions, tocca a Europa e Conference League. La Fiorentina ospita il Sigma Olomouc per la prima giornata di League Phase di Conference League.
La squadra di Stefano Pioli non ha iniziato al meglio la propria stagione. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio nel derby toscano contro il Pisa.
Pareggio anche per gli ospiti: nell’ultimo turno di campionato ceco, è arrivato un pareggio contro i Bohemians.
Ora tocca alla Conference League: in campo Fiorentina e Sigma Olomouc.
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sigma Olomouc
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Ndour, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Piccoli. All: Pioli
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Viti, Fortini, Parisi, Nicolusso Caviglia, Richardson, Fazzini, Sabiri, Gudmundsson
SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Kostadinov, Beran; Ghali, Tkac, Dolznikov; Mikulenka. All: Janotka
A disposizione: Hruska, Huk, Sip, Breite, Hadas, Dumitrescu, Tijani, Navratil, Maly, Langer, Janosek, Michez
Dove vedere Fiorentina-Sigma Olomouc in TV e streaming
La partita tra Fiorentina e Sigma Olomouc, valida per la prima giornata di League Phase di Conference League, si giocherà all’Artemio Franchi. La partita potrà essere seguita in TV su Sky Sport e in streaming su Sky Go