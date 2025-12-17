Sciopero dei controllori di volo, slitta la partenza della Fiorentina per Losanna
Slitta la partenza della Fiorentina per Losanna in vista della sfida di UEFA Conference League: il motivo dietro al ritardo.
Cambiano i programmi della Fiorentina in vista della sfida contro il Losanna, valida per la sesta giornata della UEFA Conference League.
Uno sciopero dei controllori di volo ha causato il ritardo della squadra, che dovrebbe quindi lasciare Firenze verso le 17/17:30.
A seguire, slitterà quindi anche il consueto appuntamento con i giornalisti della vigilia. La conferenza stampa di Vanoli, inizialmente prevista per le 18:30, si terrà intorno alle 19:30.
Con l’allenatore parlerà anche Nicolò Fagioli.