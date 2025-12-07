La Fiorentina si è espressa con un comunicato ufficiale dopo le minacce ricevute dai giocatori viola e dalle loro famiglie

La Fiorentina è uscita sconfitta dalla partita contro il Sassuolo, mancando l’appuntamento con il primo successo in Serie A.

Dopo il match, alcuni giocatori e le loro famiglie hanno ricevuto insulti gravi e minacce sui social, e la Fiorentina ha subito condannato l’episodio.

Il club viola, infatti, ha subito preso posizione dopo quanto accaduto con un comunicato ufficiale: “ACF Fiorentina esprime piena solidarietà e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società“.

La nota si conclude così: “Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte. ACF Fiorentina, nel ringraziare i tanti sostenitori che hanno già manifestato affetto e sostegno in merito a questi fatti incresciosi, ribadisce che non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza. Il nostro impegno nella protezione dei nostri giocatori e delle loro famiglie rimane assoluto“.